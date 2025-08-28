NATUREZA

Morcego-dourado-filipino pode chegar ao tamanho de um ser humano: 'Impressionante'

Espécie impressiona com sua envergadura que pode chegar a quase dois metros

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:03

Morcego-dourado-filipino, apesar do tamanho, é inofensivo Crédito: Reprodução: YouTube

O morcego-dourado-filipino é uma das espécies mais impressionantes do mundo animal, chamando atenção por seu tamanho que pode se aproximar ao de um ser humano.

Quando abre suas asas, sua envergadura pode ultrapassar um metro e meio, e sua altura, em pé, chega perto de um metro. Essa dimensão incomum, somada à sua aparência singular, faz com que seja um dos animais mais curiosos encontrados nas florestas tropicais das Filipinas.

Animais - morcegos 1 de 10

Sua presença não passa despercebida, principalmente por conta da pelagem característica que mistura tons claros na cabeça com o corpo mais escuro.

Conhecido popularmente como “raposa-voadora”, por causa do focinho alongado que lembra esse mamífero terrestre, é um especialista em voos longos, chegando a percorrer até 40 quilômetros em uma só jornada e alcançando alturas superiores a mil metros.

Hábitos alimentares e convivência com pessoas

Apesar do porte que pode causar espanto, o morcego-dourado-filipino tem uma dieta pacífica e baseada apenas em frutos e néctar. Não se alimenta de sangue nem possui comportamento agressivo, o que faz dele um animal inofensivo na maioria das situações de contato com humanos. Mesmo assim, por ser um mamífero silvestre, pode transmitir doenças e precisa ser tratado com cautela.

Além de se alimentar, esse morcego cumpre uma função essencial no equilíbrio ambiental. Ao consumir frutas, carrega sementes durante o voo e as dispersa por quilômetros de floresta, auxiliando na regeneração das matas tropicais. Essa atividade silenciosa garante que novas árvores cresçam e fortaleçam a biodiversidade, tornando-o um aliado invisível na preservação da natureza.

Riscos à sobrevivência da espécie

Embora seja uma criatura fascinante, sua continuidade está ameaçada por pressões humanas. A caça continua sendo uma das principais causas de declínio, já que a carne e a pele ainda são exploradas em algumas comunidades locais. Somado a isso, o desmatamento avança sobre as áreas de floresta, reduzindo drasticamente os espaços de abrigo e alimentação de que dependem para sobreviver.

A destruição do ambiente natural tem consequências diretas na diminuição populacional. Sem locais adequados para se reproduzir e encontrar alimento, a espécie perde resiliência e encontra cada vez mais dificuldades em manter grupos saudáveis na natureza. Essa vulnerabilidade se agrava pelo ritmo lento de crescimento da população.

Reprodução e características do ciclo de vida

Ainda são limitadas as informações sobre como ocorre a reprodução dessa espécie. Como vive em áreas de difícil acesso e mantém hábitos noturnos discretos, os estudos sobre seu ciclo de vida reprodutivo enfrentam grandes desafios. Mesmo assim, sabe-se que as gestações são longas e que cada fêmea gera poucos filhotes por vez.

Essa baixa taxa reprodutiva é um fator preocupante, já que cada perda representa impacto significativo para a espécie. Diferente de animais que têm ninhadas numerosas, o morcego-dourado-filipino depende de um equilíbrio delicado para que sua população cresça de forma estável, o que o torna ainda mais frágil diante da pressão humana.

Importância da conservação e alcance global

Organizações internacionais de proteção à vida selvagem acompanham de perto a situação da espécie. O monitoramento busca garantir que esses morcegos continuem desempenhando sua função ecológica, que vai muito além de sua aparência curiosa.

Ao preservar a espécie, preserva-se também a floresta tropical, que depende de seu papel como dispersor de sementes e mantenedor da diversidade vegetal.