Hora da verdade: domingo (21) favorece acordos e decisões nos relacionamentos de 3 signos

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13:13
O domingo (21) traz um clima ideal para conversas que estavam sendo adiadas. Relações entram em pauta; sejam amorosas, familiares ou profissionais.
O céu pede sinceridade, mas também responsabilidade com o que se diz.
Não é sobre brigar, e sim alinhar expectativas. Muitas pessoas sentem vontade de definir limites, assumir compromissos ou até encerrar vínculos que não fazem mais sentido.
Se algo precisa ser dito, este é o momento. O Sol em Capricórnio ajuda a falar com maturidade e a ouvir sem drama.