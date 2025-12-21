Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora da verdade: domingo (21) favorece acordos e decisões nos relacionamentos de 3 signos

Com o Sol em Capricórnio, relações pedem compromisso, clareza e maturidade emocional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13:13

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O domingo (21) traz um clima ideal para conversas que estavam sendo adiadas. Relações entram em pauta; sejam amorosas, familiares ou profissionais.

O céu pede sinceridade, mas também responsabilidade com o que se diz.

Leia mais

Imagem - José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

Imagem - Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Golpe, vingança e crime: veja o que acontece em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana (22 a 27 de dezembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (21) podem trazer sorte e estabilidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (21) podem trazer sorte e estabilidade

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Não é sobre brigar, e sim alinhar expectativas. Muitas pessoas sentem vontade de definir limites, assumir compromissos ou até encerrar vínculos que não fazem mais sentido.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Qual cor usar no réveillon? Numerologia indica tons que podem atrair boas energias para 2026

Azar, melancolia e tristeza: saiba quais cores de calcinha evitar no Réveillon

Por que você precisa brindar no Réveillon olhando nos olhos um do outro?

Planeje seu Réveillon: os 5 lugares mais badalados para passar a virada do ano

Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Se algo precisa ser dito, este é o momento. O Sol em Capricórnio ajuda a falar com maturidade e a ouvir sem drama.

Leia mais

Imagem - 'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

'Casa do Patrão': Novo reality de Boninho abre inscrições na Record; saiba como participar

Imagem - Quem é Giovanna Reis? Conheça a namorada de Alanis Guillen, Lorena em 'Três Graças'

Quem é Giovanna Reis? Conheça a namorada de Alanis Guillen, Lorena em 'Três Graças'

Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anjo da Abundância: 3 signos podem encontrar dinheiro inesperado e ter novas oportunidades financeiras a partir deste domingo (21 de dezembro)

Hoje (21 de dezembro), conexões verdadeiras pedem mais entrega e menos controle

Cor e número da sorte de hoje (21 de dezembro): o domingo marca fechamentos importantes e decisões maduras

Carta O Carro acelera decisões e coloca os signos em movimento neste domingo (21 de dezembro)

Anjo da Guarda deste domingo (21 de dezembro) anuncia superação para 4 signos: o pior já passou, e o melhor está a caminho

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

Mais recentes

Imagem - Golpe, rastreador, demissão: veja resumo da semana de Dona de Mim (22/12 a 27/12)

Golpe, rastreador, demissão: veja resumo da semana de Dona de Mim (22/12 a 27/12)
Imagem - Bruna Biancardi nega excesso de funcionários, diz que é 'uma família normal' e garante: 'Neymar troca fralda quando preciso'

Bruna Biancardi nega excesso de funcionários, diz que é 'uma família normal' e garante: 'Neymar troca fralda quando preciso'
Imagem - A sorte começa a virar para 3 signos nesta semana (entre 22 e 28 de dezembro)

A sorte começa a virar para 3 signos nesta semana (entre 22 e 28 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão
01

Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

Imagem - Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)
02

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
03

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Saiba quem é a família baiana que morreu em acidente na estrada ao voltar para o estado
04

Saiba quem é a família baiana que morreu em acidente na estrada ao voltar para o estado