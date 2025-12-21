ASTROLOGIA

Hora da verdade: domingo (21) favorece acordos e decisões nos relacionamentos de 3 signos

Com o Sol em Capricórnio, relações pedem compromisso, clareza e maturidade emocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 13:13

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O domingo (21) traz um clima ideal para conversas que estavam sendo adiadas. Relações entram em pauta; sejam amorosas, familiares ou profissionais.

O céu pede sinceridade, mas também responsabilidade com o que se diz.

Não é sobre brigar, e sim alinhar expectativas. Muitas pessoas sentem vontade de definir limites, assumir compromissos ou até encerrar vínculos que não fazem mais sentido.