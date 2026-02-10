Tiago Iorc é diagnosticado com hérnia na coluna e faz desabafo: ‘Difícil e doloroso’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
10 de fevereiro de 2026
Aos 40 anos, o cantor Tiago Iorc preocupou os fãs após se ausentar das redes sociais para cuidar da saúde. O artista foi diagnosticado com hérnia na coluna cervical, que provocou dores intensas e limitou suas atividades durante semanas.
Em resposta a uma caixa de pergunta em seu perfil do Instagram, o artista desabafou sobre seu estado de saúde. “Minha coluna está ótima. Para quem não sabe, eu tive uma crise de hérnia na cervical no final do ano passado. Foi difícil, doloroso, fiquei um mês numa crise difícil e segui um tratamento com osteopatia, acupuntura e massoterapia até sair da crise”, explicou o famoso, que hoje é adepto de hábitos saudáveis com o intuito de evitar complicações.
Tiago Iorc
Apesar de não sentir mais dores, o cantor explicou que ainda tem resquícios do problema de saúde. "As dores já se foram, praticamente todas. Eu ainda tenho uma sequelinha, que é o pinçamento do nervo", explicou.
O artista também detalhou que quase chegou a perder o movimento da mão direita, o que necessitou de atenção redobrada durante o processo. "Ele brotou para o lado direito do meu braço, então eu tive um comprometimento motor na mão, mas está aliviando, está quase bom". Ele também comentou o tempo estimado para a melhora completa: "É demorado mesmo. Dizem que leva seis meses no total [para a recuperação completa], já passaram três, quatro meses, então está quase bom", concluiu.