Tiago Iorc é diagnosticado com hérnia na coluna e faz desabafo: ‘Difícil e doloroso’

Artista segue em tratamento e mantendo hábitos saudáveis

Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 19:25

Tiago Iorc abriu o coração nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Aos 40 anos, o cantor Tiago Iorc preocupou os fãs após se ausentar das redes sociais para cuidar da saúde. O artista foi diagnosticado com hérnia na coluna cervical, que provocou dores intensas e limitou suas atividades durante semanas.

Em resposta a uma caixa de pergunta em seu perfil do Instagram, o artista desabafou sobre seu estado de saúde. “Minha coluna está ótima. Para quem não sabe, eu tive uma crise de hérnia na cervical no final do ano passado. Foi difícil, doloroso, fiquei um mês numa crise difícil e segui um tratamento com osteopatia, acupuntura e massoterapia até sair da crise”, explicou o famoso, que hoje é adepto de hábitos saudáveis com o intuito de evitar complicações.

Apesar de não sentir mais dores, o cantor explicou que ainda tem resquícios do problema de saúde. "As dores já se foram, praticamente todas. Eu ainda tenho uma sequelinha, que é o pinçamento do nervo", explicou.