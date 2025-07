NÃO AGUENTOU

Tiago Iorc revela que perdeu o prazer de cantar após sucesso de 'Amei Te Ver'

Cantor contou que chegou a sonhar em trocar a música por uma vida simples e se sentia insensível com a própria arte

Tiago Iorc, de 39 anos, disse que perdeu completamente o prazer de ser músico após o sucesso de "Amei Te Ver", lançada em 2015. Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, o cantor relembrou sua pausa na carreira em 2018, quando decidiu viver um exílio voluntário em Los Angeles. Segundo ele, a hiperexposição fez com que ele ficasse emocionalmente esgotado.>

O auge da fama chegou para Tiago Iorc em 2016, com o sucesso da canção. A música tocava em todas as rádios, programas de TV e até em torneiras, como ele brinca. Mas, por trás da popularidade, o cantor enfrentava uma crise profunda. "Naquele momento em que eu 'aconteci', em que percebi, de fato, em 2016, existia uma piada assim que você abria a torneira e estava tocando 'Amei Te Ver'. Foi realmente uma exposição que eu nunca tinha vivido", contou no programa Sem Censura, da TV Brasil.>