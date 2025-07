NOVELA

Reconheceu? Famosa emprestou vestido do seu casamento para cena de noiva de Maria de Fátima em Vale Tudo

Peça de alta-costura do estilista Sandro Barros ganhou destaque na cena

Fernanda Varela

Publicado em 10 de julho de 2025 às 09:36

Maria de Fátima Crédito: Reprodução

O vestido de noiva usado por Maria de Fátima (Bella Campos) no remake de Vale Tudo, exibido na última segunda-feira (7), tem uma história além da ficção. A peça, que chamou atenção durante o ensaio fotográfico da personagem no jardim da mansão dos Roitman, é a mesma usada pela influenciadora Thássia Naves em seu casamento religioso com Artur Attie Akl, em 2019.>

O vestido faz parte do acervo do estilista Sandro Barros, referência em alta-costura no Brasil. Com estilo romântico, a peça reúne tule point d’sprit, tule ilusione italiano, babados em organza e delicados bordados manuais. Em suas redes sociais, Thássia reagiu ao ver a peça em cena: “Quem reconheceu?!”, escreveu a influenciadora.>

A exibição do figurino antecedeu uma das cenas mais impactantes do remake: a sequência em que Raquel (Taís Araújo) confronta a filha, rasga o vestido e a expulsa do próprio casamento com Afonso (Humberto Carrão). O embate familiar teve forte repercussão e impulsionou a audiência da novela para 25,2 pontos na Grande São Paulo, o maior índice desde a estreia da nova versão.>