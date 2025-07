SUSTO E RECUPERAÇÃO

Edu Guedes revela como descobriu câncer no pâncreas: 'A dor parecia um ataque cardíaco'

Apresentador passou por quatro cirurgias em duas semanas e detalhou sintomas ignorados

Heider Sacramento

Publicado em 10 de julho de 2025 às 08:34

Edu Guedes revela câncer e descreve dor como “ataque cardíaco” Crédito: Reprodução/YouTube

O apresentador Edu Guedes, de 51 anos, emocionou os fãs ao compartilhar, em um vídeo publicado na última quarta-feira (9) em seu canal no YouTube, detalhes do diagnóstico de câncer no pâncreas. Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o chef passou por quatro cirurgias em apenas duas semanas, incluindo uma operação de seis horas para retirada do tumor. >

Em recuperação no quarto após ter alta da UTI, Edu contou como descobriu a doença. “A dor era absurda, parecia um ataque cardíaco”, disse ele ao relatar os primeiros sintomas, sentidos em abril, durante treinos para uma corrida em Interlagos. Na ocasião, ignorou os sinais, acreditando se tratar de dores musculares. “Tomei remédio, anti-inflamatório, fiz massagem. No sábado, fui ao banheiro e expeli uma pedra do rim. Comecei a fazer xixi com sangue.”>

Mesmo com o alerta, Edu seguiu a rotina até desmaiar em um banheiro durante o almoço com o amigo Pedrinho Aguiar. No hospital, foi diagnosticado com pedras nos rins e passou pela primeira cirurgia. Foi então que veio a notícia mais séria. “O médico disse: ‘Vi algo estranho no seu pâncreas e quero investigar’. Fiz os exames e ele confirmou que era um tumor na cauda do pâncreas”, revelou.>

Segundo o apresentador, o câncer foi detectado precocemente, o que permitiu a retirada cirúrgica. “Graças a Deus, foi detectado cedo. No meu caso, era possível retirar a parte afetada”, explicou. Na operação, também foram removidos nódulos próximos e o baço. “Apesar de ser uma cirurgia longa, de seis horas, deu tudo certo.”>

Edu ainda precisou adiar compromissos profissionais e uma viagem a Portugal. No vídeo, ele agradeceu o apoio da esposa, Ana Hickmann, que esteve com ele durante toda a internação. “Acho que já usei quatro das minhas sete vidas”, brincou, citando um atropelamento, um acidente de carro e a perda de movimento do braço em episódios anteriores.>