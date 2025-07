QUADRO VIRAL

Filho de Manu Bahtidão é internado durante férias na Bahia e cantora desabafa nas redes

Theo, de 9 anos, foi hospitalizado com quadro viral em Salvador; artista pediu orações dos fãs e tranquilizou seguidores

A cantora Manu Bahtidão viveu um susto durante as férias em família na Praia do Forte, no litoral da Bahia. A artista precisou levar o filho Theo, de 9 anos, para um hospital em Salvador, após ele apresentar sintomas preocupantes. O menino foi internado com um quadro viral e segue sob cuidados médicos. >