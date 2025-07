TECNOLOGIA

Celular molhou? Nova técnica para secar é muito superior ao arroz; conheça

Um método caseiro e acessível supera a técnica do arroz para proteger seu smartphone

Agência Correio

Publicado em 10 de julho de 2025 às 13:00

Descubra como um item comum em casa pode ser a solução definitiva para o celular na água Crédito: Imagem gerada por IA

Seu celular teve um mergulho indesejado? Diga adeus à ideia de colocá-lo no arroz! Embora seja uma prática comum, ela se mostra ineficaz e pode, inclusive, prejudicar ainda mais seu aparelho. Existe uma alternativa simples e econômica que realmente funciona para minimizar os estragos causados pela água. >

Em nosso dia a dia, acidentes com celulares e líquidos são mais frequentes do que imaginamos. Seja na piscina, na praia ou até mesmo no banheiro, a exposição à umidade por pouco tempo já pode gerar danos consideráveis. Felizmente, um truque caseiro e acessível pode ser a solução para reverter essa situação crítica.>

Não perca tempo com métodos duvidosos. Priorize a proteção do seu investimento com uma abordagem mais eficaz. Esta técnica testada e aprovada pode fazer toda a diferença, transformando um acidente sério em um problema menor e garantindo a funcionalidade do seu dispositivo.>

A solução que funciona

A sílica-gel é a verdadeira aliada contra a umidade! Aqueles pequenos sachês que vêm em caixas de sapatos ou eletrônicos são absorventes poderosos. Colete vários deles e coloque-os junto ao celular molhado em um recipiente fechado por cerca de 24 horas. Essa ação efetivamente absorve a umidade, protegendo os componentes internos do aparelho.>

Por que o arroz não resolve?

A pressa em ligar o aparelho molhado ou usar secador de cabelo só piora o problema, empurrando a umidade para dentro. Especialistas desaconselham o uso do arroz, que vem se mostrando pouco eficaz e pode até mesmo ser prejudicial. O cereal pode deixar resíduos e não absorve a água com a mesma eficiência da sílica-gel.>

Celulares 1 de 4

Observe os sintomas

Danos por umidade não são sempre imediatos. A oxidação do aparelho progride com o tempo, por isso a vigilância é crucial. Fique atento a qualquer alteração no desempenho do seu celular após o contato com a água.>