FIQUE DE OLHO

Você fica no celular e computador por muito tempo? Tome cuidado com essa síndrome

Brasil é o segundo país que mais gasta tempo nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de julho de 2025 às 06:00

Uso de telas Crédito: Shutterstock

O Brasil é o segundo país que mais gasta tempo nas redes sociais. É o que apontou um levantamento global da Meltwater, que revelou que os brasileiros totalizam 9 horas e 15 minutos/dia entre Instagram, TikTok, X e outros. A gente só perde nesse ranking para a África do Sul onde a população fica 9 horas e 24 minutos/dia conectada. E isso pode render problemas sérios para a população.>

Um outro estudo, dessa vez feito por pesquisadores da Aston University (Reino Unido) e publicado no Science Direct, concluiu que a síndrome do olho seco está em alta entre jovens que fazem uso prolongado das telas. A pesquisa acompanhou, durante um ano, 50 pessoas com idade entre 18 e 25 anos que permaneciam 8 horas/dia diante das telas. >

No fim do período, 56% dos participantes apresentaram olho seco e 90% tinham pelo menos um dos sintomas entre vermelhidão, sensação de areia nos olhos, coceira, visão embaçada, dor de cabeça ao fim do dia.>

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier, primeiro hospital especializado em Oftalmologia da América Latina, o olho seco é uma alteração na quantidade ou qualidade de uma das três camadas da lágrima – aquosa, gordurosa e proteica. "Nossos olhos não foram feitos para fixar imagens próximas por muito tempo como a vida digital impõe", explicou. >

Segundo ele, o pouco movimento que fazemos com os olhos em frente aos dispositivos é um dos fatores que colaboram para o olho seco. Além disso, as 16,7 milhões de cores emitidas pela tela sobrecarregam os músculos do órgão com toda esta variação de luminosidade. Há, ainda, a diminuição do número de piscadas - de 20 para 6 vezes por minuto. >

Queiroz Neto ressaltou que crianças deve ser estimuladas a praticar, no mínimo, duas horas de atividades físicas em ambientes externos para evitar não só o olho seco, como também a miopia.>

Outros fatores de risco

>

De acordo com o especialista, o olho seco é multifatorial. Outros fatores de risco associados à condição são: >

Baixa umidade ou aumento da poluição no ar;

Permanecer em locais fechados;

Ambientes climatizados;

Uso contínuo de medicamentos para hipertensão arterial, anti-histamínicos e antidepressivos;

Alimentação pobre em ácidos graxos;

Baixo consumo de água;

Uso de lente de contato;

Doenças autoimunes, dermatite atópica ou síndrome de Stevens-Johnson;

Menopausa e flutuações hormonais na mulher;

Andropausa;

Ceratocone e blefarite. >

Tipos de olho seco e tratamentos >

O tipo de olho seco mais frequente é o evaporativo, que corresponde a cerca de 70% dos casos da doença. O oftalmologista salientou que ele é causado por uma disfunção em pequenas glândulas localizadas na borda das pálpebras que secretam a camada lipídica da lágrima. >

"É esta porção da lágrima que mantém a camada aquosa suspensa na superfície do olho para proteger sua superfície das agressões externas", afirmou. O oftalmologista também pontuou que a disfunção pode ser causada pela obstrução dessas glândulas por excesso de oleosidade na pele, cremes ou maquiagem.>

O olho seco também pode ser causado por uma diminuição na produção da camada aquosa, causada por alterações hormonais, doenças autoimunes e medicamentos - sendo, neste caso, mais frequente em idosos. >

"O tratamento depende o do diagnóstico e pode ser feto com colírios, pomadas, aplicações de luz pulsada ou implante de plugue no canal lacrimal para manter no olho a camada aquosa. O tipo de tratamento dependo do resultado do exame de imagem que permite visualizar onde está a deficiência", explicou.>

Prevenção>

As dicas de Queiroz Neto para prevenir o olho seco são:>