GASTRONOMIA

Como escolher o corte da carne? Veja qual tipo é indicado para cada receita

Aprenda qual pedaço escolher para fazer sua comida favorita

A ida ao açougue pode não ser uma missão muito fácil - principalmente para aqueles marinheiros de primeira viagem. Afinal, são tantos cortes e nomes diferentes que é difícil lembrar de todos. Aí bate logo aquela dúvida - qual a melhor parte do boi para fazer um bife à milanesa? O ideal para um ensopado? E o pedaço para um picadinho? Junte a vontade de cozinhar com o orçamento - nem sempre muito folgado - e tudo se complica. Mas, calma: estamos aqui para tentarVoc ajudar.>

1. Peito: Com textura firme, precisa de cozimento longo. Dá para fazer cozido, caldo e boeuf bourguignon. >

2. Pescoço: Continuação do peito, é semelhante e pode ser usada da mesma forma.>

3. Cupim: Localizada no dorso, a carne está presente nos bois da raça nelore. Normalmente, exige um tempo longo de cozimento. Pode ser enrolada em celofane culinário, distribuindo o calor uniformemente.>

4. Acém: Da parte dianteira do boi, é o maior e mais macio pedaço. É ótima para fazer hambúrguer e também fica boa em picadinho e ensopado. É dele que sai o miolo do acém. >

6. Músculo dianteiro: É um corte fibroso, rico em colágeno e pobre em gordura. Seu cozimento é indicado com bastante calor e umidade, funcionando em sopas, ensopados e boeuf bourguignon. >

7. Capa de filé: Fica na ponta do contrafilé. Com grande quantidade de nervos, é indicada para o preparo de receitas com molho e de cozimento longo.>