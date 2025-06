SAUDÁVEL

Conheça o vegetal esquecido na horta que ajuda no emagrecimento e na digestão

Descubra como um vegetal esquecido na horta pode ser a chave para melhorar sua digestão e auxiliar na perda de peso de forma saudável

Um vegetal que muitas vezes fica esquecido na horta tem benefícios incríveis para a saúde. Em algumas regiões do Brasil, o maxixe é pouco consumido, mas ele é rico em fibras e minerais que podem transformar sua alimentação e bem-estar . Ele pertence à mesma família do pepino e abóbora. >

Digestão e prisão de ventre

Saciedade e peso

As fibras presentes no maxixe não só cuidam do intestino, mas também geram uma importante sensação de saciedade. Dessa forma, o vegetal auxilia no processo de emagrecimento. >