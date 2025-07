'SPAM SUSPEITO'

Seu celular toca sem parar, mas nenhuma das ligações é desejada? Veja como fugir delas

Mais de 190 baianos já reclamaram do inconveniente à Anatel até maio deste ano

Larissa Almeida

Publicado em 4 de julho de 2025 às 05:00

Quem telefona para o número do professor Gerônimo Santos, 28 anos, corre o risco de não conseguir contatá-lo. O celular, que deveria ficar ativo, há tempos passa grande parte do dia em modo avião. Quando isso não ocorre, as chamadas só são atendidas via WhatsApp. Segundo o rapaz, o que pode parecer inusitado à primeira vista são, na verdade, as formas encontradas para se proteger das ligações indesejadas que recebe constantemente. Ele conta que, em um só dia, já foi alvo de 48 telefonemas. >

“Geralmente, acredito que recebo por volta de 20 a 25 ligações de spam por dia. Elas atrapalham, sobretudo nos momentos em que estamos esperando ligações importantes, porque ficamos reféns ao atender todas elas. Para mim, que tenho boderline, condição que me deixa sensível a algumas coisas, dentre elas barulho, é insuportável ter o telefone tocando toda hora”, destaca. >

Também vítimas de spam, 198 baianos denunciaram à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o recebimento de ligações indesejadas entre janeiro e maio deste ano. O número de denúncias mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 91 reclamações. >

Outro órgão que contabilizou dados de queixas foi a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA). Em 2024, foram registradas 92 ocorrências, enquanto a primeira metade de 2025 conta com 43 casos até o momento. >

Identificação de padrões

Para fugir das chamadas insistentes, é essencial identificar a procedência da ligação, que pode ser de marketing abusivo – aquele voltado para o oferecimento de produtos e serviços –, de cobranças bancárias, pedidos de doações e fraudes. Como não há uma lei que regule as empresas de telemarketing, o ideal é perceber os padrões. >

O estudante Jackson Souza, 25 anos, passou a observar quais tipos de chamadas recebia e conseguiu reduzir a quantidade de números estranhos apenas bloqueando-os. “Já cheguei a receber ligações depois das 22h, o que é um absurdo. [...] Eram números parecidos com os normais, com DDD 71, mas no momento que eu atendia só ouvia silêncio e, entre dois e cinco segundos, a chamada caía”, diz. >

“Também comecei a analisar os números e notei eles têm um padrão. Toda vez que tem chamada de um número iniciado com 0303 costuma ser de uma operadora, então não atendo mais. Quanto a esses números insistente, que têm DDD 75 ou 71, eu acabo analisando que falta um número que comumente compõe a sequência e acabo não atendendo”, completa Jackson. >

A servidora Lorena Araújo, por sua vez, já percebeu que instituições financeiras começam a ligar sempre que há aumento na margem de crédito, uma vez que o cargo público que ocupa possibilita um acesso mais fácil a suas informações pessoais. Quando ocorre, as ligações se multiplicam. “Já recebi 31 ligações em um só dia. Quando eu atendia, algumas ficavam mudas e outras ofereciam serviços financeiros, como refinanciamento, e cartões de crédito”, conta. >

Medidas

A Anatel disponibiliza uma série de medidas que podem ajudar a diminuir – e até cessar por um tempo – as ligações indesejadas. O uso do prefixo 0303 para as chamadas de telemarketing é uma delas. Toda vez que um número tem essa sequência inicial, trata-se de uma empresa do setor e qualquer pessoa pode bloquear os números através da lista de bloqueios. >

A agência também determinou o uso do prefixo 0304 para as chamadas de cobrança, com o mesmo objetivo de aplacar o uso indevido dos recursos de numeração para telemarketing abusivo, conforme aponta o Instituto de Defesa de Consumidores. >

Os baianos que quiserem fugir das chamadas insistentes são orientados pela Procon-BA a cadastrar o número no sistema Não Me Perturbe, do Governo Federal. Em até 30 dias após o cadastro, as empresas participantes do sistema não poderão mais ligar para os números cadastrado. >

“Além disso, diversos aparelhos telefônicos possuem recursos que permitem bloquear números específicos e ativar a identificação e bloqueio de chamadas de spam”, aponta Adriana Menezes, diretora de Atendimento e Orientação ao Consumidor do órgão. >

Na lista de empresas que têm o telemarketing impedido de fazer contato pela Anatel, estão as que oferecem serviço de telefonia, TV e internet, como Algar, Claro, Oi, Sercomtel, Sky, Tim e Vivo. Além delas, mais de 60 instituições financeiras que oferecem empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. >

Também é possível denunciar as chamadas abusivas através do canal criado pelo Ministério da Justiça. Outra forma de denúncia é pelo telefone da Anatel para reclamação, que é o 1331, ou pelo site para reclamar de alguma empresa. >