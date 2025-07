INESPERADO

Kelly Key surpreende e se torna presidente de time de futebol

Cantora fala sobre machismo que tem encontrado na função

Aos 42 anos, Kelly Key surpreendeu e se tornou presidente de um time de futebol. A cantora tem comandado, longe dos palcos, um projeto social que se transformou em clube de futebol. Ao lado do marido Mico Freitas, a cantora fundou o Kiala FC em 2024, em Angola, país natal do companheiro. A proposta nasceu com o objetivo de impactar a vida de crianças e adolescentes por meio do esporte.>