Casado com um homem desde 2018, ator da Globo nega ser gay: 'Não assumi nada'

Ele também rejeita rótulos quando fala sobre sua carreira

Fernanda Varela

Publicado em 10 de julho de 2025 às 08:09

Marcos Caruso Crédito: Divulgação

O ator Marcos Caruso, 73 anos, falou sobre sua sexualidade. Casado com o enfermeiro Marcos Paiva desde 2018, ele nega ser gay. “Eu não assumi nada. A minha relação com o meu marido é a mesma que tive com qualquer pessoa que amei. A diferença é apenas de gênero”, disse à Veja SP.>

Caruso foi casado quatro vezes antes de se relacionar com Paiva e explicou que é bissexual. “Fui casado quatro vezes com mulheres maravilhosas que são minhas amigas até hoje. Minha união com ele foi de alma. Sou reservado e tenho o direito de ser, mas vou falar pela primeira vez sobre isso. Acho que aconteceu na hora certa”, declarou o ator em entrevista à revista Caras.>

Ele também rejeita rótulos quando fala sobre sua carreira. Nos anos 1980, ao atuar com Sandra Bréa, chegou a usar peruca para se enquadrar no perfil exigido para um galã da época. “O rotulador era tão forte que tive que usar peruca. No fim da peça, eu tirava e todo mundo ria”, lembrou.>

Hoje, Caruso está em cartaz com a peça Intimidade Indecente em São Paulo e confirmado no elenco de Coração Acelerado, próxima novela das sete da Globo.>