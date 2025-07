ENTENDA

Abuso e desentendimento: equipe expõe bastidores de treta entre Ivete Sangalo e grupo Clareou

Cantora baiana tentou acordo, mas negociação foi encerrada após proposta

Fernanda Varela

Publicado em 10 de julho de 2025 às 09:17

Grupo Clareou / Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A polêmica entre Ivete Sangalo e o grupo de pagode Clareou, por causa do nome da nova turnê da cantora, continua movimentando os bastidores do mundo musical. Após a repercussão negativa nas redes sociais e rumores de que o grupo carioca estaria planejando acionar a Justiça, a equipe responsável pela turnê Clareou divulgou um comunicado explicando o uso do nome e as tentativas frustradas de acordo.>

Ivete Sangalo 1 de 16

“O projeto Ivete Sangalo – Samba de Mainha – Clareou não possui qualquer vínculo ou participação do Grupo Clareou”, afirmou a equipe da artista. Segundo a nota, o termo “clareou” é de uso comum da língua portuguesa e não pode ser apropriado com exclusividade por nenhum artista ou grupo musical.>

A empresa revelou ainda que, mesmo não havendo infração legal, buscou contato com os representantes do grupo para evitar confusões com o público. “Nos colocamos prontamente à disposição para dialogar e buscar alternativas conjuntas”, afirmou. No entanto, segundo o comunicado, os representantes do Clareou pediram compensações financeiras consideradas inviáveis: “Apresentaram proposta de valores astronômicos, o que nos levou ao encerramento imediato das tratativas”.>

O time de Ivete Sangalo também repudiou as acusações públicas de uso indevido do nome e reforçou a legalidade da turnê. “Trabalhamos com seriedade e respeito, especialmente na classe artística, e repudiamos veemente as acusações proferidas, reafirmando a absoluta legalidade do título da turnê”, concluiu a nota.>