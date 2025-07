ASSISTA

VÍDEO: Ivete Sangalo ironiza disputa com Grupo Clareou

Cantora aparece cavalgando ao som de música com nome da polêmica e gera repercussão nas redes

Em meio à polêmica com o grupo de samba Clareou, Ivete Sangalo publicou um vídeo nas redes sociais dando uma resposta irônica à disputa. A publicação foi feita na noite de terça-feira (8), no Instagram da artista.>

Nas imagens, Ivete aparece andando a cavalo ao som da canção Clareou, interpretada por Xande de Pilares. Na legenda, escreveu: “Dia de Clarear! Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só”.>

A postagem teve grande repercussão entre os seguidores, que enxergaram deboche na escolha da música e do texto. Comentários como “entendemos o deboche” e “energia de afrontosa” se destacaram entre os mais curtidos. Ivete chegou a curtir uma das reações.>

A polêmica teve início quando o grupo Clareou se manifestou contra o uso do nome “Clareou” na nova turnê de samba de Ivete Sangalo. Segundo os integrantes da banda, a marca está registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2010, garantindo exclusividade sobre o uso do termo em atividades musicais e de entretenimento.>