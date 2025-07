VÍDEO

Taís Araujo grava reação de Lázaro Ramos ao assistir cena do vestido em Vale Tudo: 'Toma!'

Ator se empolga com cena icônica da esposa, que interpreta Raquel na trama das nove

O clima foi de torcida em casa para Taís Araújo e Lázaro Ramos na noite de segunda-feira (07). O casal assistiu juntinho à impactante cena em que Raquel, personagem de Taís na novela Vale Tudo, rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima (interpretada por Bella Campos) e dá um tapa na vilã. E foi o próprio Lázaro quem roubou a cena com sua empolgação ao ver a esposa em ação. >

No vídeo compartilhado por Taís, o ator vibra com cada fala e gesto da personagem e reage como um verdadeiro fã da novela. "Toma! Eita, meu Deus!", gritou Lázaro, rindo e batendo palmas quando o esperado tapa aconteceu.>

A cena foi ao ar durante a exibição do capítulo de segunda-feira e trouxe o aguardado confronto entre Raquel e Fátima. Durante a prova do vestido de noiva na mansão de Celina, Raquel surgiu determinada a revelar as armações da filha para Celina e Odete. Porém, para proteger Ivan, ela optou por não contar toda a verdade sobre a mala de dinheiro da TCA.>