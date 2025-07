NOVELA DAS 6

Confira o resumo do capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (9)

Tragédia marca o capítulo com a morte da personagem e reviravolta envolvendo o filho de Candinho

Logo no início do capítulo, Zulma foge ao ver Maria inconsciente no chão. Ernesto, por sua vez, revela que sabe a origem do bebê nos braços da golpista. Enquanto isso, Candinho reencontra Cunegundes e sua família em São Paulo e pede que Sabiá os auxilie na adaptação.>