NOIVOS!

Tasha Okereke e Kyan anunciam noivado durante turnê na Europa: 'Meu sorriso mais sincero'

Casal de rappers compartilhou vídeo do noivado nas redes-sociais e recebeu apoio dos fãs

Juntos desde agosto de 2022, Tasha e Kyan já eram vistos como um dos casais mais carismáticos e autênticos do rap nacional. A relação se tornou pública no fim daquele mês, quando Kyan publicou no X (antigo Twitter) uma homenagem para Tasha.>

No cenário musical, ambos seguem ativos com lançamentos de peso. Tasha, ao lado de Tracie, acaba de participar da faixa “Bumbum”, lançada nesta terça (01), com Ryu, The Runner, Rincon Sapiência e 6ee. Já Kyan colhe os frutos do sucesso do álbum “Dois Quebrada Inteligentes”, feito com o produtor Mu540, que ultrapassou 39 milhões de reproduções no Spotify desde maio de 2025. A primeira parte do projeto, “Um Quebrada Inteligente”, lançado em 2023, já soma mais de 113 milhões de plays.>