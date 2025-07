CASO JULIANA MARINS

Eliana e Ana Paula Araújo rebatem críticas à Juliana Marins: 'Liberdade de uma mulher incomoda'

Apresentadoras debateram sobre violência de gênero no Saia Justa da última terça-feira (02)

O Saia Justa da última terça-feira (02), exibido no GNT, promoveu um debate intenso e necessário sobre a violência contra a mulher. Na roda de conversa, Eliana, Juliette, Bela Gil e Erika Januza receberam a jornalista Ana Paula Araújo, que está lançando o livro “Agressão”. Um dos momentos mais marcantes da edição foi quando Eliana trouxe à tona o caso da brasileira Juliana Marins, que morreu recentemente ao cair durante uma trilha em um vulcão na Indonésia.>

Eliana lamentou profundamente não apenas a tragédia, mas o julgamento cruel que Juliana sofreu nas redes sociais após sua morte. “O abandono também foi uma forma de violência”, afirmou a apresentadora, ao destacar a omissão de socorro no momento do acidente. Ana Paula Araújo concordou: “O que aconteceu com a Juliana foi um descaso absurdo. Ela foi deixada sozinha. E depois veio uma segunda violência, os comentários condenando a vítima, perguntando por que ela estava sozinha.”>