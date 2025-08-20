Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia fica arrasada e chora ao descobrir que Zé Felipe viajou para encontrar Ana Castela em Orlando

Apresentadora interrompeu gravação do “Sabadou”, no SBT, ao receber notícia sobre o ex-marido

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 23:53

Virgínia Fonseca
Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca não conseguiu segurar o choro ao descobrir que Zé Felipe, seu ex-marido, havia viajado para Orlando, nos Estados Unidos, para encontrar Ana Castela. A informação, segundo o portal Léo Dias, chegou a ela pouco antes da gravação do programa “Sabadou”, no SBT, no dia (29).

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 43
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

De acordo com fontes presentes nos estúdios, a apresentadora ficou tão abalada que precisou interromper o trabalho para se recompor. A cena aconteceu em meio ao processo de separação do casal, que já vinha movimentando as redes sociais nas últimas semanas.

Leia mais

Imagem - Virginia quebra silêncio e diz se já beijou após término com Zé Felipe

Virginia quebra silêncio e diz se já beijou após término com Zé Felipe

Imagem - Bailarina apontada como amante de Zé Felipe é demitida do balé do cantor: 'Dispensada'

Bailarina apontada como amante de Zé Felipe é demitida do balé do cantor: 'Dispensada'

Imagem - Filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe brigam em festa do irmão; VÍDEO

Filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe brigam em festa do irmão; VÍDEO

Ana Castela e Zé Felipe foram vistos juntos em Orlando, em julho, onde aproveitaram dias nos parques da Disney. Pessoas próximas relatam que o clima entre eles era de romance.

No último domingo (17), os dois voltaram a ser flagrados, desta vez a caminho de Buritama, em São Paulo. No palco, cantaram juntos “Evidências” e animaram o público, que reagiu com gritos de “beija, beija, beija”. Apesar da proximidade, nenhum dos dois confirmou se estão vivendo um relacionamento.

Mais recentes

Imagem - Sensacionalismo, estupro e falta de ética: Bella Campos detona Léo Dias após ser chamada de arrogante

Sensacionalismo, estupro e falta de ética: Bella Campos detona Léo Dias após ser chamada de arrogante
Imagem - 3 signos vão ter conversas transformadoras esta semana; saiba quais

3 signos vão ter conversas transformadoras esta semana; saiba quais
Imagem - Saiba quais livros Celina aparece lendo em 'Vale Tudo'

Saiba quais livros Celina aparece lendo em 'Vale Tudo'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
01

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
02

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime
03

Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime

Imagem - Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?
04

Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?