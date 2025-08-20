NÃO SUPEROU

Virginia fica arrasada e chora ao descobrir que Zé Felipe viajou para encontrar Ana Castela em Orlando

Apresentadora interrompeu gravação do “Sabadou”, no SBT, ao receber notícia sobre o ex-marido

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 23:53

Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca não conseguiu segurar o choro ao descobrir que Zé Felipe, seu ex-marido, havia viajado para Orlando, nos Estados Unidos, para encontrar Ana Castela. A informação, segundo o portal Léo Dias, chegou a ela pouco antes da gravação do programa “Sabadou”, no SBT, no dia (29).

De acordo com fontes presentes nos estúdios, a apresentadora ficou tão abalada que precisou interromper o trabalho para se recompor. A cena aconteceu em meio ao processo de separação do casal, que já vinha movimentando as redes sociais nas últimas semanas.

Ana Castela e Zé Felipe foram vistos juntos em Orlando, em julho, onde aproveitaram dias nos parques da Disney. Pessoas próximas relatam que o clima entre eles era de romance.