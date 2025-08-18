RELACIONAMENTOS

Virginia quebra silêncio e diz se já beijou após término com Zé Felipe

Influenciadora se abriu sobre novos envolvimentos amorosos e paqueras

Elis Freire

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 22:17

Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca se abriu sobre como tem sido a solteirice, três meses após terminar casamento de 5 anos com o cantor Zé Felipe. A famosa contou que ainda não se envolveu romanticamente com ninguém e revelou se já chegou a dar um beijos ou não após o fim do relacionamento.

“Não beijei na boca ainda. Mas é porque eu trabalho tanto que não estou com tempo de fazer outra coisa. Trabalhando muito, e ainda tem as crianças… Não deu para beijar na boca ainda”, disse Virginia, em resposta ao Portal Léo Dias durante evento neste final de semana.

Zé, pelo contrário...

Já Zé Felipe contou em entrevista recente entrevista ao mesmo portal que já beijou na boca depois do fim da relação. Além disso, parece que a fila já pode ter andado. Segundo a jornalista Gaby Cabrini ele estaria se envolvendo amorosamente com a influenciadora Victória Miranda e os dois teriam "ficado" na última quarta-feira (13), em uma festa de um amigo.