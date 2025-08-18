NOVO TRABALHO

Irmã de Faustão estreia no SBT e surpreende; saiba detalhes

Leonor Corrêa tem vasta experiência em jornalismo e segue nova empreitada na emissora

Felipe Sena

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 21:57

Irmã do apresentador estreia em telejornal Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A família de Fausto Silva, o Faustão, tem criado laços cada vez mais fortes com o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Após a estreia de João Silva, filho do apresentador na emissora, agora é a vez da irmã de Faustão.

O Programa do João vai ocupar as madrugadas de sábado para domingo do SBT, após a saída do filho de Faustão da Band. Já a irmã de Faustão, Leonor Corrêa, será diretora do Aqui Agora que voltou ao ar há duas semanas, em uma “temporada especial” em meio às comemorações de 44 anos da emissora.

Com vasta experiência na TV, Leonor começou a trabalhar no meio jornalístico e continua seu legado na nova emissora. De acordo com a coluna Flávio Ricco, do portal LeoDias, a decisão foi tomada após a presidente do SBT, Daniel Beyruti avaliar o baixo desempenho do programa com a antiga direção.

O Aqui Agora é exibido em São Paulo, às 18h30 no lugar de Tá na Hora, que foi ao ar entre 2024 e 2025. Com estilo popular, o telejornal fez história na década de 1990. De cara nova, o jornal traz reportagens mais curtas, de até dois minutos.