FAMÍLIA

Quem são os filhos de Faustão? Conheça os três herdeiros do apresentador

Saiba mais sobre a família de Fausto Silva

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:49

Faustão e filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Fausto Silva, de 75 anos, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. No último domingo (10), Dia dos Pais, Faustão a visita dos três filhos. A mais velha, Lara Silva, é fruto do primeiro casamento do apresentador, com a artista Madga Colares. Já João e Rodrigo Silva vieram do relacionamento com a jornalista Luciana Cardoso.

Faustão deu entrada no hospital no dia 21 de maio, devido a uma infecção bacteriana grave que evoluiu para sepse. Na semana passada, ele foi submetido a um transplante de fígado e um retransplante renal. No último sábado (9), o apresentador foi extubado. Em resposta à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a assessoria do comunicador afirmou que ele está se recuperando muito bem, de acordo com os seus médicos, Fernando Bacal e Arnaldo Cividanes.

Quem são os filhos de Faustão?

Lara Silva



Lara é paulistana e é fruto da relação de Fausto Silva com a modelo e artista plástica Magda Colares. Os dois ficaram casados de 1990 a 2000 e tiveram uma única herdeira juntos.

Hoje aos 26 anos, a jovem começou fazendo aulas de canto aos 14 anos e se formou em artes plásticas e história da arte. Estudou composição, direção de fotografia, produção de música, escultura, direção de cinema, dança contemporânea, piano e violão e, de acordo com sua biografia no Spotify, também já trabalhou com fotografia, foi assistente de fotógrafos e audiovisual.

Em dezembro do ano passado, ela iniciou a trajetória como cantora, com o nome artístico LARA. Lançou seu primeiro EP, "Faíscas", com sete faixas - sendo seis delas autorais - e chamou a atenção ao se apresentar no "Altas Horas", da Globo.

Lara irá apresentar no próximo dia 29 de agosto seu álbum de estreia, No Mundo da Lua. O trabalho tem 11 faixas inéditas, todas compostas por ela em parceria com amigos de longa data. Atualmente, ela tem 88,8 mil seguidores no Instagram.

A cantora está noiva de Julinho Casares, filho do empresário Júlio Casares, atual presidente do São Paulo Futebol Clube. Os dois estão em um relacionamento desde 2020 e oficializaram o noivado em junho de 2024, durante uma viagem a Londres, na Inglaterra.

João Silva

Filho do meio de Fausto Silva, João tem 21 anos e segue os passos do pai. Ele ficou conhecido do público ao apresentar o programa Faustão na Band, ao lado do pai e a jornalista Anne Lottermann.

No ano seguinte, ganhou sua própria atração na emissora, o Programa do João. Mas trocou a emissora pelo SBT - e levou o projeto junto. Mesmo com a mudança de canal, o título permaneceu o mesmo, e a estreia aconteceu no último sábado (9), mesmo dia em que o pai foi extubado.

“Eu sempre esperei crescer para já começar [a usar as redes sociais de forma profissional] de uma forma mais madura. Eu esperei ter mais seguidores, mais alcance. Acho que agora está quase, as coisas estão alcançando uma proporção maior na parte digital”, disse. Apenas no Instagram, João acumula 1,3 milhão de seguidores.

Rodrigo Silva

O caçula de Faustão, de 18 anos, é o mais discreto dos irmãos. No Instagram, ele acumula 19,7 mil seguidores e tem apenas sete publicações em sua página, entre elas, registros ao lado da família. No último domingo (10), Dia dos Pais, ele fez uma homenagem ao comunicador através das redes sociais.