RELACIONAMENTO

Segurança 44 anos mais novo diz como começou romance com Roberta Miranda: 'Eu estava trabalhando'

Daniel Torres, de 24 anos, está em um relacionamento com a cantora, de 68

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:59

Roberta Miranda vive romance com segurança de 24 anos Crédito: Reprodução

O segurança e mecânico Daniel Torres, de 24 anos, deu detalhes sobre como começou o namoro com Roberta Miranda, de 68 anos. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em um show recentemente, mas a relação discreta vem sendo mantida desde o fim do ano passado.

Daniel disse que conheceu a cantora durante um show em São Caetano, em Pernambuco, quando trabalhava como segurança e foi chamado por ela ao palco. Na ocasião, recebeu um beijo de Roberta, que lhe pediu em casamento. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Roberta Miranda e Daniel Torres 1 de 18

"Eu estava trabalhando como segurança na equipe local. Ela me viu, me chamou ao palco, e aconteceu aquele beijo e o pedido de casamento que viralizou. Depois disso, fomos para Fortaleza, para um trabalho com o Nattan, e começamos a conversar", relatou.

Desde então, o segurança tem acompanhado a artista em alguns shows dela pelo Nordeste. "O que posso dizer é que temos uma relação muito próxima e estamos nos conhecendo. Como ela tem a vida dela e eu a minha, nossas agendas nem sempre coincidem para estarmos juntos com frequência", falou.