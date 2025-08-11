Segurança 44 anos mais novo diz como começou romance com Roberta Miranda: 'Eu estava trabalhando'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:59
O segurança e mecânico Daniel Torres, de 24 anos, deu detalhes sobre como começou o namoro com Roberta Miranda, de 68 anos. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em um show recentemente, mas a relação discreta vem sendo mantida desde o fim do ano passado.
Daniel disse que conheceu a cantora durante um show em São Caetano, em Pernambuco, quando trabalhava como segurança e foi chamado por ela ao palco. Na ocasião, recebeu um beijo de Roberta, que lhe pediu em casamento. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente repercutiu nas redes sociais.
Roberta Miranda e Daniel Torres
"Eu estava trabalhando como segurança na equipe local. Ela me viu, me chamou ao palco, e aconteceu aquele beijo e o pedido de casamento que viralizou. Depois disso, fomos para Fortaleza, para um trabalho com o Nattan, e começamos a conversar", relatou.
Desde então, o segurança tem acompanhado a artista em alguns shows dela pelo Nordeste. "O que posso dizer é que temos uma relação muito próxima e estamos nos conhecendo. Como ela tem a vida dela e eu a minha, nossas agendas nem sempre coincidem para estarmos juntos com frequência", falou.
Daniel também garantiu que não busca fama, e elogiou a nova amada. "Ela é uma pessoa ímpar, que valoriza muito o caráter e a humildade. É divertida, amorosa, carinhosa. Pessoalmente, ela é muito mais do que o público pode imaginar".