Saiba como está a saúde de Faustão após sair da UTI

Boletim divulgado nesta segunda-feira (18) informou que o apresentador foi transferido para quarto de hospital

Elis Freire

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:28

Faustão Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Nesta segunda-feira (18), o Hospital Israelita Albert Einstein informou que o apresentador Faustão recebeu alta de Unidade de Terapia Intensiva e foi transferido para um "apartamento" no hospital na última quarta-feira (13). Após mais de 10 dias sem novas atualizações sobre o quadro de saúde do apresentador, o novo boletim divulgado pela unidade de saúde deu algumas atualizações sobre como Fausto está.

De acordo com o informe, houve uma "melhora das funções dos órgãos" transplantados em Faustão. O comunicador que está internado desde o dia 21 de maio deste ano passou por dois transplante durante o período hospitalizado, um de fígado e um de rim, nos dias 6 e 7 de agosto, respectivamente. Segundo boletim prévio, o retransplante renal já estava programado há um ano. Fausto Silva já transplantou quatro órgãos em em dois anos; além dois procedimentos citados, em agosto de 2023 ele havia passado por um transplante de coração e em fevereiro de 2024 por um primeiro transplante de rim.

Apesar da melhora descrita, o material ressalta que o famoso segue internado, agora em um quarto de hospital, e em processo de "reabilitação física e nutricional". Especialistas destacam ainda que a recuperação do corpo depois de tantos procedimentos delicados é lenta e deve ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar de forma cuidadosa.

Causa da internação

Além disso, o quadro de infecção bacteriana com sepse, diagnóstico com o qual o apresentador deu entrada na unidade é de complexo tratamento. Em entrevista recente ao CORREIO, o médico infectologista Victor Castro Lima, coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Mater Dei Salvador, explicou que a sepse é uma “condição clínica grave", com risco de morte.

“A sepse é uma condição clínica grave, e que leva a um risco de morte. A origem da sepse é uma infecção que pode ser uma infecção que acontece em qualquer parte do corpo. Por exemplo, pode ter origem em uma pneumonia, que é uma infecção dos pulmões, uma infecção de urina, uma infecção de pele e partes moles”, detalhou.

