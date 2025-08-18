Acesse sua conta
Veja como Samuel vai pedir Leo em namoro em 'Dona de Mim'

Herdeiro da Boaz tentará oficializar o relacionamento na frente dos familiares da amada

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 19:23

Leona e Samuel em
Leona e Samuel em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

Samuel (Juan Paiva) finalmente vai pedir Leo (Clara Moneke) em namoro em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo! O próximo passo do relacionamento dos dois, que já se gostam desde que se conheceram, será dado nos próximos capítulos, e de uma forma especial.

O herdeiro da Boaz decidirá fazer a proposta na frente da família da babá e da pequena Sofia (Elis Cabral), que ficará animada com a novidade. Mas, antes de tudo, ele vai conversar com Leo sobre a forma que ela vê o relacionamento entre dois. 

'Você acha que a gente está namorando?”, perguntará Samuel. “Não sei... Era pra achar?”, dirá Leo.

“Sei que eu quero que seja especial”, garantirá Samuel.

É nesse momento que Samuel receberá o incentivo de Sofia para pedir Leona em namoro

E, então, horas depois Samuel irá a São Cristóvão para fazer uma surpresa na casa de Leona.

“Caminhar / tocar o chão e a base /achar curvas, vales / Se perder e quase Caminhar / ir ao seu encontro / olhar de outro ponto / nunca estar pronto Caminhar / vamos começar daqui / sem saber onde ir / sem pressa pra seguir”, recitará ele à amada.

 Samuel tomará coragem de perguntar à babá se ela aceita namorar com ele, mas primeiro ele pedirá permissão para a avó da protagonista Yara (Cyda Moreno) e à irmã Stephany (Nikolly Fernandes).

“Eu sei que a escolha é sua, Leo. Mas a verdade é que eu quero fazer parte da sua vida. E eu sei que a base da sua família está aqui. Nesse bairro, nessa casa, nessas mulheres. Yara, Stephany, eu posso pedir a Leona em namoro?”, perguntará.

As duas darão suas bênçãos, e, em seguida, Samuel fará a tão esperada pergunta à própria Leo: “Leo, quer namorar comigo?”

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sexta na TV Globo a partir das 19h40.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem sofrer modificações em função da edição da novela.

