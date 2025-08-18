PRÉVIA

Marina Ruy Barbosa impressiona web em primeiras imagens como Suzane von Richthofen; assista

Atriz viverá assassina em "Tremembé", série da Prime Video

Elis Freire

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17:54

Marina Ruy Barbosa vive Suzane von Richthofen em "Tremembé" Crédito: Reprodução / Instagram

A Prime Video divulgou nesta segunda-feira (18) o primeiro teaser da série “Tremembé”, em que Marina Ruy Barbosa viverá Suzane von Richthofen, condenada em 2002 pelo assassinato dos próprios pais. A produção vai narrar a história de diversas criminosas que passaram pela penitenciária em São Paulo. Ainda não há data definida para o lançamento.

“Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois. Esse e outros crimes que pararam o Brasil se encontram em Tremembé. Em breve, no meu streaming”, anunciou a plataforma de streaming através das redes sociais.

A atuação de Marina Ruy Barbosa nos poucos segundos de prévia já impressionou os internautas, que elogiaram a semelhança da performance e do visual com a criminosa. Para a caracterização, até a dentição da atriz recebeu maquiagem e próteses.

"Caraca. Parece outra pessoa. Fiquei com medo", comentou uma usuária no Instagram. "MEU DEUS!!! Marina está idêntica a Suzana", disse outra. "Caracterização e interpretação absurdos de bom", exaltou um terceiro.