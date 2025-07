FAMOSOS

Após Sheila Mello revelar affair com Jacaré, fãs questionam: por onde anda o ex-dançarino?

Ex-bailarina abre o jogo sobre romance com colega de grupo do 'É o Tchan' e revela bastidores da época do axé

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de julho de 2025 às 23:30

Sheila Mello e Jacaré Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Durante sua participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro, na última terça-feira (01), Sheila Mello pegou os fãs de surpresa ao revelar pela primeira vez um romance que viveu nos bastidores do É o Tchan. A ex-dançarina confessou que teve um affair com Edson Cardoso, o eterno Jacaré, quando os dois ainda faziam parte do grupo de axé nos anos 1990.>

"É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim (...) A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou. Eu fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento", contou Sheila, com naturalidade.>

Sheila Mello entrou no grupo em 1998, após vencer o concurso "A Nova Loira do Tchan!" no Domingão do Faustão, e permaneceu até 2003. Segundo ela, todos do grupo sabiam do envolvimento com Jacaré, mas o público jamais soube até então.>

E por onde anda Jacaré? >

Longe dos holofotes, Edson Cardoso vive no Canadá com a esposa Gabriela Mesquita e os dois filhos, Rafael, de 12 anos, e Bia, de 9. O ex-dançarino está com 52 anos e deixou o Brasil há cerca de nove anos em busca de mais qualidade de vida. Por lá, chegou a trabalhar como figurante em diversas produções internacionais, como The Flash, The Good Doctor, Supergirl e No Tomorrow.>

O flagra em uma das séries foi feito por um influenciador nas redes sociais e rapidamente viralizou. "E o Jacaré que esteve em séries como 'The Flash', 'The Good Doctor', 'No Tomorrow' e 'Supergirl'?", publicou o perfil Rebobina Pop.>

Em entrevista ao canal Two Canadá, Jacaré revelou que chegou ao país sem falar inglês e precisou recomeçar a vida. “Deixei a fama de lado. Trabalhei limpando, dirigindo, atendendo. Sem vergonha nenhuma”, afirmou.>

A mudança deu tão certo que, em 2023, ele e a família conquistaram a residência permanente no país. “Amo o Brasil, amo Salvador, mas aqui construí minha vida. Meus filhos nasceram no Rio, mas hoje se consideram canadenses. Aqui foi o meu recomeço”, concluiu.>