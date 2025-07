JUSTIÇA

Ticketmaster pode ser processada por venda abusiva de ingressos da turnê do Oasis

Autoridade britânica investiga práticas enganosas na comercialização de mais de 900 mil bilhetes para o aguardado reencontro da banda

A Ticketmaster está na mira da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA), que notificou a empresa sobre possíveis violações às leis de proteção ao consumidor durante a venda de ingressos para a turnê de reunião da banda Oasis. Segundo o órgão regulador, mais de 900 mil bilhetes foram comercializados com preços inflacionados, informações enganosas e falta de transparência.>

De acordo com a CMA, muitos fãs chegaram a pagar até £350 (cerca de R$ 2.500) por ingressos que, originalmente, custavam em torno de £150, um aumento injustificado, já que esses lugares não ofereciam benefícios adicionais. A principal crítica recai sobre o uso do selo “platinum” para assentos comuns, com valores bem mais altos e sem qualquer diferenciação clara dos ingressos padrão.>