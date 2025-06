NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!': confira tudo que acontece na semana de estreia da nova novela das 6

Continuação de “Êta Mundo Bom!” estreia nesta segunda (30) na Globo; confira os resumos de 30 de junho à 05 de julho

A espera acabou! A partir desta segunda-feira (30), a Globo dá início à exibição de Êta Mundo Melhor!, continuação da aclamada novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner. A trama entra no lugar de Garota do Momento e marca o reencontro do público com Candinho, vivido por Sérgio Guizé. >