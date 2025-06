CONGELANTE

Família cria 22 filhos em cidade onde faz -62 °C; veja como sobrevivem

Lugar mais frio do mundo abriga família que enfrenta temperaturas congelantes com rotina adaptada e hábitos únicos

Em Oymyakon, na Sibéria, a temperatura pode chegar a incríveis -62 °C. Mesmo nesse frio extremo, uma família vive com surpreendente adaptação, revelando como é possível sobreviver onde tudo congela. >

Oymyakon é uma pequena e remota cidade na Sibéria, conhecida como o local habitado mais frio da Terra. Nesse cenário congelante, o frio dita todas as regras da vida cotidiana.>

Ali, cada passo fora de casa exige preparo. Desde as roupas em camadas até o planejamento da rotina, tudo gira em torno da sobrevivência ao frio extremo que desafia o corpo humano.>

Família siberiana vive o que parece impossível

Mesmo em condições tão severas, uma família permanece na cidade com notável capacidade de adaptação. O vídeo da rotina deles mostra a realidade de viver onde até o ar congela.>

Rotina começa antes mesmo do sol aparecer

Logo nas primeiras horas do dia, a escuridão e o silêncio tomam conta. Todos precisam vestir várias camadas de roupa para se proteger do risco real de queimaduras pelo frio.>

As crianças já entendem que não há pressa ao se aprontar. Sair mal protegido pode ser perigoso, e o tempo gasto se preparando é parte natural da rotina matinal.>

Vida ativa apesar do clima congelante

Mesmo com neve por toda parte e ar cortante, a família segue com sua rotina. As crianças vão para a escola e os adultos encaram seus afazeres normalmente.>