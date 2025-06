INVERNO

Dez cidades mais frias do Nordeste estão na Bahia; confira ranking

Menor temperatura registrada na região nas últimas 24h foi de 11.9°C

As dez cidades que registraram as menores temperaturas no Nordeste nas últimas 24h estão na Bahia. O ponto mais frio na região foi em Barreiras, no Extremo-Oeste, com 11.9°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).>