INVERNOU

Inverno começa hoje (20); veja as cidades mais frias da Bahia

Primeira onda de frio da estação deve ocorrer na virada de junho para julho.

Esther Morais

Publicado em 20 de junho de 2025 às 08:51

No inverno, os termômetros chegam a marcar 0ºC em alguns pontos do Brasil Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

O solstício de inverno em 2025 começa nesta sexta-feira (20), às 23h42, pelo horário de Brasília, e se estende até o dia 22 de setembro. Segundo o Climatempo, esta noite será a mais longa do ano.

>

Apesar da expectativa de mais dias frios do que nos invernos de 2024 e 2023, a tendência é de que a temperatura no fim da estação ainda fique acima da média em praticamente todo o Brasil. São esperados períodos com temperaturas bastante elevadas no Centro-Oeste e no Tocantins, especialmente em agosto e em setembro, mas não teremos episódios de calor intenso tão prolongados como no ano passado.>

Este ano, os episódios de dias frios serão muito mais frequentes no centro-sul do país e com mais eventos de frio de grande amplitude pelo interior do país. Além disso, espera-se que os períodos frios sejam mais distribuídos ao longo da estação, não ficando concentrados apenas em um mês.>

A primeira onda de frio do inverno de 2025 deve ocorrer nos últimos dias de junho. As projeções iniciais de temperatura indicam que o frio poderá ser mais intenso do que o experimentado na onda de frio entre os dias 8 e 14 de junho. Esta onda de frio deve avançar pelo interior do Brasil, causando acentuada queda da temperatura no Sul, no Sudeste, em muitas áreas do Centro-Oeste e um novo episódio de friagem intensa em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas. Muito provavelmente novos recordes de frio para este ano devem ser estabelecidos na passagem desta primeira onda de frio do inverno de 2025.>

Na Bahia, Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, já chegou aos 9ºCe a tendência é que os termômetros registrem temperaturas ainda mais baixas na região. Cidades como Piatã, Morro do Chapéu e Mucugê também devem registrar números abaixo dos 10ºC. >

Neve e geada

Eventos de geada ampla são mais prováveis neste inverno no Sul do Brasil. O Sudeste e o Centro-Oeste também devem ter mais condições para geada no inverno de 2025 do que no inverno dos dois últimos anos.>

A chance de nevar no inverno de 2025 é muito maior do que nos invernos de 2023 e 2024. O fenômeno poderá ocorrer em julho e até em agosto.>

Queimadas

Queimadas são sempre um ponto de preocupação no inverno. O monitoramento de queimadas é sempre feito no inverno, por ser a época mais seca do ano. Mas este ano, com a expectativa de mais dias úmidos em agosto e em setembro no Centro-Oeste e no Sudeste, os episódios de queimadas tendem a ser menos severos e também em menor quantidade do que nos últimos dois anos. Porém, uma das áreas mais preocupantes para o alastramento de focos de fogo neste inverno será o MATOPIBA, região que abrange partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde deve haver um atraso no retorno da chuva na primavera.>

Neste inverno, não teremos os impactos de fenômenos como El Niño ou La Niña. O oceano Pacífico Equatorial, na costa peruana, está com característica de neutralidade térmica, com temperatura próxima da média. Há uma tendência de resfriamento nesta região oceânica no segundo semestre, mas os efeitos desta diminuição da temperatura só será sentida no Brasil no fim do inverno e na primavera.>

Um dos efeitos desse padrão frio é o de facilitar a formação de corredores de umidade entre o Norte, o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil no fim do inverno, possibilitando a ocorrência de chuva. Agosto e setembro devem ter eventos de chuva em muitas áreas do interior do Sudeste e no Centro-Oeste por causa da passagem de frentes frias continentais e da formação dos corredores de umidade. Outro efeito do resfriamento do Pacífico é o de gerar episódios de frio tardio na primavera.>

A chuva continua frequente na costa leste do Nordeste, mas sem tantos eventos de chuva muito forte e volumosa como ocorreu no outono. Com a passagem de frentes frias, o sul da Bahia deve ter um pouco mais de chuva do que o normal.>