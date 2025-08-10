Pai de santo estuprava e mutilava mulheres em falso ritual de “purificação”

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:26
Em um terreiro itinerante onde velas, pontos cantados e rezas prometiam cura e alívio, mulheres buscavam conforto para dores que variavam de problemas psicológicos a crises familiares. No entanto, em vez de proteção, pelo menos seis vítimas encontraram violência, manipulação e terror.
Um pai de santo preso preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Taguatinga Sul, usava o pretexto de “purificação” para cometer crimes sexuais contra seguidoras. A prisão ocorreu na última sexta-feira (8/8).