Pai de santo estuprava e mutilava mulheres em falso ritual de “purificação”

Em um dia que estava se sentindo mal, o líder do terreiro falou que iria ajudá-la, por meio do sexo, pois isso iria deixá-la “mais disposta”

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:26

Em um terreiro itinerante onde velas, pontos cantados e rezas prometiam cura e alívio, mulheres buscavam conforto para dores que variavam de problemas psicológicos a crises familiares. No entanto, em vez de proteção, pelo menos seis vítimas encontraram violência, manipulação e terror.

Um pai de santo preso preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Taguatinga Sul, usava o pretexto de “purificação” para cometer crimes sexuais contra seguidoras. A prisão ocorreu na última sexta-feira (8/8).

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

