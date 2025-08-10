CRIME

Pai de santo estuprava e mutilava mulheres em falso ritual de “purificação”

Em um dia que estava se sentindo mal, o líder do terreiro falou que iria ajudá-la, por meio do sexo, pois isso iria deixá-la “mais disposta”

Metrópoles

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 12:26

Em um terreiro itinerante onde velas, pontos cantados e rezas prometiam cura e alívio, mulheres buscavam conforto para dores que variavam de problemas psicológicos a crises familiares. No entanto, em vez de proteção, pelo menos seis vítimas encontraram violência, manipulação e terror.