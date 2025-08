DF

Empresário estupra menina e é preso ao fugir pulando muro

A vítima, de 15 anos, foi acordada pelo empresário, no momento em que ele passava as mãos em suas partes íntimas e esfregava o pênis nela

Em audiência de custódia, o suspeito teve o flagrante convertido em prisão preventiva. De acordo com as investigações, a vítima foi acordada pelo empresário, no momento em que ele passava as mãos em suas partes íntimas e esfregava o pênis nela. A garota esperou algumas horas e contou para a mãe que havia sofrido os abusos sexuais cometidos pelo padrasto.>