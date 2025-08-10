CHAT SIGILOSO?

'Privacidade avançada': saiba como funciona a nova ferramenta do WhatsApp

Novo recurso está disponível tanto em conversas individuais quanto em grupo

Larissa Almeida

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 11:22

WhatsApp Crédito: Imagem gerada por IA

O WhatsApp lançou uma nova ferramenta para os usuários. Trata-se da Privacidade Avançada de Chats, ferramenta que reforça a segurança das conversas e amplia o controle dos usuários sobre o que é compartilhado. A novidade integra o conjunto de configurações de privacidade do aplicativo, que já inclui recursos como mensagens temporárias e bloqueio por biometria.

Com a nova função, outros participantes ficam impedidos de exportar conversas, baixar arquivos automaticamente para seus dispositivos ou utilizar o conteúdo das mensagens em ferramentas de inteligência artificial. A medida vale tanto para bate-papos individuais quanto para grupos, e foi pensada para situações em que as informações trocadas exigem maior sigilo.

A plataforma cita como exemplo grupos onde nem todos se conhecem bem, mas o assunto exige discrição, como discussões sobre problemas de saúde ou a organização de ações comunitárias. Nesses casos, o recurso ajuda a evitar que conteúdos sensíveis circulem fora do ambiente original da conversa.

Para ativar, basta abrir o chat desejado, tocar no nome da conversa no topo da tela e acessar a opção Privacidade Avançada do Chat. A configuração pode ser revertida a qualquer momento, caso o usuário queira flexibilizar o compartilhamento.