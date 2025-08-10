Acesse sua conta
Mulher é presa por aceitar dinheiro do marido para manter abuso da própria filha em segredo

Caso aconteceu em Goiás

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 11:06

Bahia é o pior estado em incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência
Menina de 14 anos foi estuprada pelo menos duas vezes pelo padrasto Crédito: Shutterstock

Uma mulher de 48 anos foi presa por suspeita de acobertar o abuso da própria filha, na última sexta-feira (8). Ela teria aceitado dinheiro do marido, que é acusado de estuprar a enteada de apenas 14 anos. O caso ocorreu na cidade de Piracanjuba, em Goiás.

Segundo investigação da Polícia Civil de Goiás, o suspeito teria abusado da enteada em, pelo menos, duas ocasiões, em abril deste ano. Para coagir a jovem a não denunciar o ocorrido, ele teria a ameaçado de morte.

No interrogatório, a mãe da vítima disse que não recebeu nenhuma quantia para manter o abuso em segredo. A polícia, por sua vez, identificou que ela estava mentindo, já que a investigação indicou que ela havia recebido um alto valor de dinheiro do marido.

A mulher confessou que sabia dos abusos cometidos e teve a prisão preventiva decretada. Ela vai responder por omissão imprópria de estupro.

