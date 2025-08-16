SUPLEMENTOS

Tomar muito Whey Protein pode prejudicar sua saúde; veja como não correr riscos

Por trás da fama de aliado da boa forma, o suplemento pode esconder surpresas que nem todo mundo espera

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 09:00

Suplemento popular entre atletas e curiosos pode ter efeitos inesperados quando consumido além da conta Crédito: Imagem gerada por IA

O whey protein é visto como um aliado da boa forma. Mas, segundo o nutricionista Matheus Maestralle, exagerar na dose pode trazer consequências que você provavelmente nunca ouviu falar.

