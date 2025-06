BASTIDORES

Por que Walcyr Carrasco deixou 'Êta Mundo Melhor!' mesmo sendo o criador da trama?

Autor de sucessos da Globo escreveu os primeiros capítulos da nova novela das 18h

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de junho de 2025 às 16:38

Walcyr Carrasco Crédito: Divulgação/Manoella Mello

O autor Walcyr Carrasco (73), não seguirá na escrita da novela "Êta Mundo Melhor'!, que estreia no próximo dia 30 de junho na faixa das 18h da TV Globo. Carrasco escreveu os 30 primeiros capítulos da trama, mas decidiu se afastar do projeto para se dedicar a uma nova novela das 21h, prevista para estrear apenas em 2026.>

A nova produção das 18h é inspirada em "Êta Mundo Bom!", sucesso de 2016 também assinado por Walcyr. No entanto, a condução da história agora ficará nas mãos do roteirista Mauro Wilson, 67, que assume os capítulos seguintes da novela. A mudança, segundo Walcyr, não tem relação com seu estado de saúde.>

"Eu amo essa novela. Só não continuo porque tenho outro projeto em andamento. Estão sempre achando que estou mal, me colocam no hospital, me enterram... Só quero deixar claro: estou bem, só estou envolvido com outra obra", disse ele em tom bem-humorado.>

Afastando qualquer especulação, Walcyr reforçou que a substituição já estava prevista e elogiou seu sucessor: "O Mauro é ótimo, entende muito de humor e é o nome certo para dar sequência à história.">

Desde uma queda doméstica sofrida em 2023, o autor passou a aparecer com o auxílio de andador ou cadeira de rodas. Na época, precisou da ajuda da autora Thelma Guedes para concluir os capítulos de "Terra e Paixão". Apesar do susto, ele segue em plena atividade criativa.>

Além do projeto das 21h, Walcyr também está cotado para comandar a possível retomada de uma faixa juvenil na Globo, no estilo de "Malhação", com tramas curtas e inspiradas nos doramas asiáticos. A emissora estuda a criação dessa nova janela para exibição antes da novela das 18h.>

A nova história de Candinho

Embora ambientada no mesmo universo de "Êta Mundo Bom!", a nova novela não será exatamente uma continuação. Em vez disso, traz um novo arco dramático para Candinho (Sergio Guizé), agora ambientado nos anos 1950.>

Na trama, o personagem vive o luto após a morte da mãe, Anastácia (Eliane Giardini), e da esposa, Filó (Débora Nascimento). O enredo acompanha a busca do protagonista por seu filho, deixado em um orfanato após a perda da companheira. "O mote é outro. Antes, ele buscava a mãe. Agora, é o filho que precisa encontrar", explicou Walcyr.>