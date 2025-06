BASTIDORES

Bella Campos desabafa sobre comentários sobre seu corpo: 'Eu odeio, merecemos paz'

Atriz abriu o coração nas redes sociais e refletiu sobre machismo e pressões estéticas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2025 às 16:37

Bella Campos desabafa sobre comentários sobre seu corpo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bella Campos usou as redes sociais nesta terça-feira (10) para fazer um sincero desabafo sobre os impactos de comentários relacionados ao corpo feminino e o medo constante de julgamentos. Aos 27 anos, a atriz, atualmente no ar na Globo como Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram incentivando os seguidores a compartilharem "coisas óbvias que você não fala por medo de julgamentos". >

Entre as respostas, uma seguidora comentou: "Comentários sobre o corpo das pessoas não são relevantes para a mudança dela." Bella não hesitou e respondeu: "Eu odeio sempre", mostrando incômodo com esse tipo de observação.>

Outro seguidor trouxe à tona uma discussão polêmica: "Mulheres são mais machistas do que os próprios homens." Bella, com maturidade, respondeu que entende o pensamento por trás da afirmação e explicou: "Muitas mulheres reproduzem o machismo que aprenderam desde cedo. Não é culpa diretamente delas.">

Segundo a atriz, é importante reconhecer o ambiente em que as mulheres foram criadas: "Nos cabe refletir, questionar e tentar quebrar o ciclo que fomos inseridas desde sempre. Esse sistema nos faz querer a todo custo a aprovação masculina. E é uma estratégia do patriarcado colocar mulheres umas contra as outras. A nossa união tem uma força GIGANTESCA.">

Post de Bella Campos Crédito: Reprodução/Instagram

No desabafo, Bella também revelou seu desejo de se posicionar mais nas redes sociais, apesar do receio constante de ser criticada. "Muitas vezes me sinto travada pra falar o que penso por medo de julgamentos", confessou.>

Ela ainda reforçou que sua meta é usar sua visibilidade para dar espaço e voz a outras mulheres: "Ainda estou pensando e aprendendo estratégias para que a projeção da minha voz possa impactar positivamente a vida de outras mulheres. Não me interessa gritar apenas as minhas dores. Quero ouvir a de vocês também, pra que a gente consiga se unir e acolher cada uma delas.">

Post de Bella Campos Crédito: Reprodução/Instagram

"Viver é cansativo, mas pode e deve ser prazeroso também. Nós merecemos paz, respiro e conforto físico e emocional. Contem comigo", finalizou a artista.>