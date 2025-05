INFÂNCIA DIFÍCIL

Bella Campos chora no 'Domingão' ao lembrar origem humilde e responde críticas em 'Vale Tudo'

Atriz revela que carreira começou por necessidade e desabafa sobre ataques

A atriz Bella Campos se emocionou ao relembrar as dificuldades que enfrentou antes de alcançar o sucesso. Durante o quadro "Vou de Táxi", exibido no domingo (25) no Domingão com Huck, a intérprete de Maria de Fátima em Vale Tudo falou sobre o início da carreira e respondeu às críticas que tem recebido por sua atuação na novela. >