PEGOU MAL

Luana Piovani sai em defesa de Bella Campos após nota zero de colunista: 'Acho cruel'

Após Bella Campos receber nota zero por sua interpretação de Maria de Fátima no remake da novela, Luana Piovani critica avaliação da imprensa

A atriz Luana Piovani se manifestou publicamente na quarta-feira (21) em defesa de Bella Campos, que vem sendo alvo de duras críticas por sua atuação como Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, exibido pela TV Globo. A polêmica começou após a jornalista Anna Luiza Santiago, da Coluna Play, do jornal O Globo, dar nota zero à performance de Bella, classificando a atuação como “cheia de oscilações”. >