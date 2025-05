NOVELA DAS 9

'Vale Tudo': Raquel decide apagar tatuagem com nome da filha

Cansada das decepções com Maria de Fátima, personagem de Taís Araújo toma decisão simbólica

Nos próximos capítulos do remake de "Vale Tudo", a personagem Raquel Accioli, vivida por Taís Araújo, tomará uma atitude drástica que promete mexer com o público. Após mais uma decepção com a filha, Maria de Fátima (Bella Campos), a protagonista decidirá remover a tatuagem com o nome da jovem, símbolo do amor incondicional que sempre dedicou à herdeira. >