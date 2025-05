ESPERANÇA

Preta Gil trata câncer nos EUA e desmente gasto de R$ 36 milhões em terapia experimental

Informação sobre suposto gasto de US$ 7 milhões foi desmentida por sua equipe

Preta Gil , 50 anos, está nos Estados Unidos para dar início a uma nova fase no combate ao câncer colorretal, diagnóstico que enfrenta desde 2023. Nos últimos dias, veículos da imprensa nacional passaram a especular que o tratamento experimental ao qual a artista será submetida em Nova York poderia ultrapassar a cifra de US$ 7 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 36 milhões na cotação atual. >

Em uma declaração feita em abril, durante participação no Domingão com Huck, Preta explicou que suas chances de cura estariam fora do Brasil. “No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse a cantora.>