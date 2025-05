NA TORCIDA

Ex de Preta Gil comenta tratamento nos EUA e diz torcer por cura da cantora

Artista foi diagnosticada com um câncer no intestino em 2023

Durante o lançamento da série Pablo & Luisão, na noite de terça-feira (20), no Rio de Janeiro, o ator Otávio Muller falou brevemente sobre o estado de saúde da cantora Preta Gil, com quem tem um filho, Francisco. A artista está em tratamento contra o câncer nos Estados Unidos.>

Preta Gil foi diagnosticada com um câncer no intestino em 2023 e, desde então, passou por cirurgia, sessões de quimioterapia e outros acompanhamentos médicos. Nas redes sociais, ela tem mantido os seguidores informados sobre a evolução do tratamento.>