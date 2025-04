LUTA

'Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora', desabafa Preta Gil

Cantora luta contra o câncer desde 2023

Sempre muito sincera, ela confessou que não há mais chance de cura para ela com os tratamentos ofertados no Brasil. Por isso, ela embarcará em breve para os Estados Unidos. “Eu vou, porque tenho muito amor à vida, muito amor a isso aqui. Sei que a gente tem de aprender a lidar com a finitude. É isso aí, muita fé em Deus, fé nos meus orixás, nas minhas santinhas. Fé na vida, fé no amor e vamos embora”, disse>