EM BUSCA DA CURA

Médicos estão otimistas com Preta Gil nos Estados Unidos

Tratamento da cantora é específico para a mutação identificada no corpo dela

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2025 às 05:30

Preta Gil Crédito: Reprodução

Os médicos da cantora Preta Gil estão otimistas com seu tratamento nos Estados Unidos. Ela viajou para fora do Brasil em busca da cura contra um câncer colorretal. Desde a chegada ao país, ela tem passado por uma série de exames e consultas para definir o protocolo mais adequado para seu caso. >

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, os médicos responsáveis pelo acompanhamento da artista demonstraram otimismo com os resultados iniciais. >

Uma nova linha de tratamento já foi indicada por um dos especialistas que acompanham o quadro da cantora. O protocolo, no entanto, exige a realização de exames complementares que devem ser feitos nas próximas semanas. Os testes vão determinar se ela poderá ser incluída no procedimento, que foi desenhado especificamente para a mutação identificada no tumor.>

Na última quarta-feira (14), Preta realizou uma bateria de exames em Washington, nos Estados Unidos. A data foi considerada decisiva para os rumos do tratamento, devido à complexidade do protocolo. A equipe médica reforçou a importância de precisão em cada etapa do processo.>

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Preta Gil iniciou o tratamento com sessões de quimioterapia e radioterapia. Em agosto de 2024, ela foi submetida a uma cirurgia para retirada dos tumores. Pouco tempo depois, exames revelaram que o câncer havia se espalhado para outras quatro regiões do corpo, exigindo nova abordagem terapêutica. Desde então, ela segue sob monitoramento médico constante.>

O apoio da família e de amigos tem sido um ponto de força para Preta durante o tratamento. A cantora recebeu recentemente a visita de Ivete Sangalo nos Estados Unidos, e o encontro foi compartilhado por ambas nas redes sociais. As empresárias Malu Barbosa e Roberta Saretta também permanecem com a artista no exterior.>