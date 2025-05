ENCONTRO ESPECIAL

Preta Gil recebe visita de Ivete Sangalo nos Estados Unidos: 'Eu e ela sempre juntas'

Cantora está em Washington, capital do país, onde vai iniciar uma nova etapa do tratamento contra o câncer no intestino

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2025 às 08:33

Preta Gil, Malu Barbosa, Ivete Sangalo e Roberta Saretta Crédito: Reprodução/Instagram

Preta Gil está em Washington, nos Estados Unidos, para iniciar uma nova etapa do tratamento contra o câncer no intestino. Lá, recebeu uma visita mais do que especial: a cantora Ivete Sangalo. Elas apareceram uma ao lado da outra durante um passeio na noite de quinta-feira (15), ao lado de outras amigas.>

"Eu e ela sempre juntas", escreveu a filha de Gilberto Gil em uma imagem em que aparece de rosto colado com Veveta. "O que seria de mim sem vocês? Obrigada por tudo!", postou Preta em um novo clique com Ivete, dessa vez com as amigas Malu Barbosa e Roberta Saretta. >

Ivete Sangalo e Preta Gil Crédito: Reprodução/Instagram