FAMOSOS

'Vou voltar curada': diz Preta Gil ao iniciar nova fase no tratamento contra o câncer nos EUA

Cantora inicia maratona de exames em centros de referência nos EUA

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2025 às 12:28

'Vou voltar curada': diz Preta Gil ao iniciar nova fase no tratamento contra o câncer nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Preta Gil deu um novo passo em sua batalha contra o câncer. Nesta quarta-feira (14), ela passa por uma consulta nos Estados Unidos com um médico americano especializado em seu tipo de tumor. A expectativa é descobrir se pode participar de protocolos de tratamentos experimentais ainda em teste no país.>

Preta deixou o Brasil na última segunda-feira (13), acompanhada por amigos e profissionais da saúde. A primeira parada foi Washington, onde será atendida no Virginia Cancer Institute. Em seguida, ela segue para Nova York, para avaliações no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, uma das instituições de maior prestígio mundial na área de oncologia.>

Antes da viagem, a artista de 50 anos compartilhou uma mensagem com amigos e familiares em um grupo de WhatsApp, detalhando os próximos passos do tratamento. "Estou com medo, mas também com o coração cheio de amor. O carinho de vocês é fundamental para eu aguentar tudo isso", escreveu ela.>

"Vai dar tudo certo. Amo vocês. Vou voltar curada, se Deus quiser", disse demonstrando fé e esperança.>

No último domingo (11), Preta se despediu de amigos e familiares durante um almoço especial de Dia das Mães em seu apartamento, em São Paulo. Estiveram presentes figuras próximas como Fernanda Paes Leme, Gominho e sua neta, Sol de Maria.>

Preta Gil atualiza sobre tratamento pelas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, Preta passou por cirurgias e vários ciclos de quimioterapia. Após um breve período de remissão, ela revelou, em agosto de 2024, que a doença havia retornado com metástases em quatro áreas do corpo. Desde então, voltou ao tratamento intensivo no Brasil, que incluiu uma cirurgia de mais de 18 horas para retirada de tumores.>

Nas redes sociais, a cantora compartilhou uma foto já em solo americano. De máscara, ao lado das amigas Marina Morena e Malu Barbosa, escreveu: "Chegamos em Washington!!! Amanhã tenho consulta".>